США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен
Середа, 6 вересня 2023, 22:31
Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою 6 вересня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Блінкена: "Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів у рамках цих спільних зусиль".
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Деталі: Він уточнив, що сюди входить 665,5 мільйона доларів на нову військову і цивільну допомогу у сфері безпеки.
Загалом, за словами Блінкена, від початку російської агресії США виділили понад 43 мільярди доларів на допомогу у сфері безпеки.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Ентоні Блінкен прибув з офіційним візитом до Києва вранці 6 вересня.
- Перебуваючи в Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.
- Раніше США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном