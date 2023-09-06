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США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 22:31
США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен
Ентоні Блінкен. Скриншот з відео МЗС

Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою 6 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Блінкена: "Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів у рамках цих спільних зусиль".

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Деталі: Він уточнив, що сюди входить 665,5 мільйона доларів на нову військову і цивільну допомогу у сфері безпеки.

Загалом, за словами Блінкена, від початку російської агресії США виділили понад 43 мільярди доларів на допомогу у сфері безпеки.

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Теми: СШАдопомога Українівійна
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