Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 22:31
США виділять на допомогу України понад $1 мільярд − Блінкен
Ентоні Блінкен. Скриншот з відео МЗС

Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою 6 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Блінкена: "Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад 1 мільярд доларів у рамках цих спільних зусиль".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що сюди входить 665,5 мільйона доларів на нову військову і цивільну допомогу у сфері безпеки.

Загалом, за словами Блінкена, від початку російської агресії США виділили понад 43 мільярди доларів на допомогу у сфері безпеки.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СШАдопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
США
Пентагон упевнений у відповідальному використанні Україною снарядів зі збідненим ураном
США оголосили про надання Україні снарядів зі збідненим ураном і ще багато чого
США оголосять про надання Україні снарядів зі збідненим ураном вже в середу − ЗМІ
Останні новини
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
Усі новини...
Реклама: