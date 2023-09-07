Єпископи УГКЦ зустрілись із Папою Римським і пояснили, чим він образив українців

Українські Греко-Католицькі єпископи зустрілися із Папою Франциском і заявили йому, що вихваляння імперського минулого Росії "завдало болю українському народу".

Джерела: УГКЦ, AP, Reuters

Деталі: Зранку 6 вересня у Ватикані відбулася приватна аудієнція єпископів синоду Української Греко-Католицької церкви із Франциском.

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Повідомляється, що у відвертій розмові ієрархи УГКЦ "висловили біль, страждання та деякі розчарування українського народу".

З ініціативи Папи Франциска зустріч відбулася на годину швидше, "щоб мати можливість довше поспілкуватися з українськими єпископами".

За словами глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, "ця зустріч була часом взаємного слухання та нагодою для відвертого і щирого діалогу".

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Блаженніший Святослав наголосив, що у розмові зі Папою єпископи висловили все, що вірні в Україні та всьому світі доручили йому донести.

Зокрема, єпископи розповіли, що певні висловлювання і жести "Святого Престолу та Вашої Святості є болючими та важко сприймаються українським народом, який у ці хвилини стікає кров’ю в боротьбі за свою гідність і незалежність".

Непорозуміння, які виникали між Україною та Ватиканом від початку повномасштабної війни, пояснили єпископи, російська пропаганда використовує для виправдання та підтримки ідеології "русского міра", тому українські вірні чутливі до слів Папи.

Визнаючи невідповідність власних слів і порівнянь, звернених до російської молоді, Папа пояснив: "Повертаючись із Монголії, під час розмови з журналістами я сказав, що справжнім болем є, коли культурна спадщина якогось народу проходить "дистиляцію" та піддається маніпуляціям з боку певної державної влади, внаслідок чого перетворюється на ідеологію, яка нищить і вбиває. Великою трагедією є те, коли така ідеологія вривається в Церкву і підміняє собою Христове Євангеліє".

Він також визнав, що "окремим болем українського народу є той факт, що ви сумніваєтеся, з ким Папа. Я хочу запевнити вас у моїй солідарності з вами та постійній молитовній близькості. Я є з українським народом".

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