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У Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, влада окупантів каже про дрони

Альона Мазуренко Четвер, 7 вересня 2023, 03:55
У Ростові-на-Дону прогриміли вибухи, влада окупантів каже про дрони
фото: Mash

У російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи, місцева влада повідомляє про те, що нібито російська ППО збила кілька безпілотників, однак місцеві пабліки публікують відео із вибухами та спалахами.

Джерело: російські Telegram-канали, губернатор Ростовської області Василь Голубєв

Деталі: Голубєв заявив, що близько 3.00 у Ростові-на-Дону спрацювала система ППО. За його словами, окупанти збили 2 безпілотники.

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Один нібито упав за містом у західній частині Ростова, а другий - у центрі, в районі вул.Пушкінська, 42.

За його словами, пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, але від госпіталізації відмовилася.

Російські пабліки повідомляють, що вибух стався на Пушкінській вулиці за кілька кварталів від штабу Південного військового округу ЗС РФ.

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За даними Telegram-каналів, у місті чули 3 вибухи, після яких почалася пожежа.

Теми: Росіявибух
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