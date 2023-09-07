ЗСУ просунулися і витіснили росіян з позицій на південь від Бахмута − ISW

Українські війська досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська поступово відвойовують позиції в районі Бахмута.

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5 і 6 вересня російський військовий блогер заявив, що українські сили просунулися в Кліщіївці протягом останніх трьох днів і що українські сили наразі контролюють половину населеного пункту.

Інші російські джерела 6 вересня стверджували, що в районі Кліщіївки тривають зустрічні та позиційні бої. Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що українські війська порушили російські наземні лінії зв’язку на північний захід від Кліщіївки.

На геолокаційних записах видно, що українські війська просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового, а також Генштаб України заявив, що українські сили досягли успіхів на напрямку Роботине - Новопрокопівка південніше Оріхова.

ВІДЕО ДНЯ

Розташування сил в районі Бахмута на Донеччині, скріншот ISW

Ключові висновки ISW за 6 вересня: