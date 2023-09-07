ЗСУ просунулися і витіснили росіян з позицій на південь від Бахмута − ISW
Українські війська досягли часткового успіху на Бахмутському напрямку та витіснили російські війська з позицій на південь від Бахмута.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Командувач Сухопутними військами України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська поступово відвойовують позиції в районі Бахмута.
5 і 6 вересня російський військовий блогер заявив, що українські сили просунулися в Кліщіївці протягом останніх трьох днів і що українські сили наразі контролюють половину населеного пункту.
Інші російські джерела 6 вересня стверджували, що в районі Кліщіївки тривають зустрічні та позиційні бої. Російські джерела, включно з Міноборони РФ, стверджували, що українські війська порушили російські наземні лінії зв’язку на північний захід від Кліщіївки.
На геолокаційних записах видно, що українські війська просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового, а також Генштаб України заявив, що українські сили досягли успіхів на напрямку Роботине - Новопрокопівка південніше Оріхова.
Ключові висновки ISW за 6 вересня:
- Українські війська продовжували контрнаступальні дії на бахмутському та західному напрямках Запорізької області та станом на 6 вересня досягли успіхів у західній частині Запорізької області.
- Українські та російські джерела повідомляють, що російська оборонно-промислова база стикається зі наростаючими проблемами щодо заміни основних поставок на додаток до відомих проблем із відновленням запасів високоточної зброї.
- Російські війська завдали великого удару ракетами та безпілотниками по Україні в ніч з 5 на 6 вересня.
- Російські джерела продовжують припускати поточну роль і майбутнє звільненого пов’язаного з "Вагнером" генерала армії Сергія Суровікіна, колишнього командувача Повітряно-космічними силами Росії.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час неоголошеного візиту до Києва 6 вересня оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на 175 мільйонів доларів.
- Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області і 6 вересня просунулися на окремих ділянках.
- Українські війська 6 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.
- Російська влада продовжує зусилля з криптомобілізації на тлі триваючих чуток про нову хвилю загальної мобілізації.
- Українські звіти свідчать про те, що російська та окупаційна влада продовжує намагатися посилити соціальний контроль в окупованій Україні шляхом придушення проукраїнських матеріалів в окупованих школах.