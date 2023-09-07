Російські військові мають проблеми з виготовленням ракет і шин − ISW

Російський оборонно-промисловий комплекс стикається зі зростаючим дефіцитом комплектуючих як для високоточного озброєння, так і гуми для виготовлення шин.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними інституту українські та російські джерела повідомляють, що російська оборонно-промислова база стикається з проблемами поставок.

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Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов 6 вересня повідомив, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і ще меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць.

Це не дозволить Росії поповнити свої запаси до рівня 2022 року. Юсов також сказав, що Росії важко отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми, а "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби.

Російські джерела також відзначили, що російський оборонно-промисловий комплекс не може виробляти достатньо гуми, щоб замінити зношені шини для військової техніки, життєво важливої для бойових дій на передовій. Це ускладнить пересування колісних транспортних засобів у болоті, під час дощу та ожеледиці.