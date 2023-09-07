Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські військові мають проблеми з виготовленням ракет і шин − ISW

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 05:36
Російські військові мають проблеми з виготовленням ракет і шин − ISW
ЗНИЩЕНА РОСІЙСЬКА ТЕХНІКА. ФОТО ГЕНШТАБУ

Російський оборонно-промисловий комплекс стикається зі зростаючим дефіцитом комплектуючих як для високоточного озброєння, так і гуми для виготовлення шин.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними інституту українські та російські джерела повідомляють, що російська оборонно-промислова база стикається з проблемами поставок. 

Реклама:

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов 6 вересня повідомив, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і ще меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць. 

Це не дозволить Росії поповнити свої запаси до рівня 2022 року.  Юсов також сказав, що Росії важко отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми, а "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби. 

Російські джерела також відзначили, що російський оборонно-промисловий комплекс не може виробляти достатньо гуми, щоб замінити зношені шини для військової техніки, життєво важливої для бойових дій на передовій. Це ускладнить пересування колісних транспортних засобів у болоті, під час дощу та ожеледиці.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
війна
Окупанти били по Сіверську і Великій Новосілці: убили жінку і поранили ще 4 людей
Захисники за добу знищили 610 загарбників і 37 ворожих артсистем
Нічна атака на Одещину: "Шахеди" пошкодили припортову інфраструктуру, елеватор
Останні новини
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
Усі новини...
Реклама: