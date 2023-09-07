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Генштаб підтверджує: ЗСУ мають частковий успіх на південь від Бахмута

Альона Мазуренко Четвер, 7 вересня 2023, 06:52
Генштаб підтверджує: ЗСУ мають частковий успіх на південь від Бахмута
ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Українські захисники мають успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. За добу на фронті відбулось 39 бойових зіткнень з ворогом.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".

Деталі: Вночі окупанти атакували Україну іранськими дронами "Shahed-136/131". Інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

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Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з РСЗВ. 

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області.

Ворог завдав авіаційних ударів, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області.

Ворог завдав авіаційних ударів в поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

В той же час, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Також тут ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Красногорівка, Парасковіївка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон Херсонської області.

Теми: Бахмутвійнаокупація
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