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Окупанти били по Сіверську і Великій Новосілці: убили жінку і поранили ще 4 людей

Ірина БалачукЧетвер, 7 вересня 2023, 08:38
Окупанти били по Сіверську і Великій Новосілці: убили жінку і поранили ще 4 людей
Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram Павла Кириленка

Одна людина загинула та ще щогнайменше четверо дістали поранення у результаті російських обстрілів Сіверська та Великої Новосілки у Донецькій області 6 вересня.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно прокуратура: "6 вересня о 15:00 окупанти обстріляли м. Сіверськ, ймовірно, з використанням РСЗВ. Внаслідок розриву снаряду загинула місцева жителька, ще троє людей – двоє чоловіків 42 й 60 років та 73-річна жінка – отримали осколкові поранення".

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Деталі: О 18:40 росіяни били з артилерії по смт Велика Новосілка, у результаті чого поранення дістала 81-річна жінка.  

Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Теми: Донецька областьвійнажертви
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