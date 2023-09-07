Захисники просуваються поблизу Роботиного і Вербового − Генштаб
Четвер, 7 вересня 2023, 09:01
Сили оборони України мали успіхи в районах південніше села Роботине та західніше села Вербове на Мелітопольському напрямку.
Джерело: речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі марафону новин
Пряма мова Ковальова: "Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового − закріплюються на досягнутих рубежах".
Реклама:
Деталі: На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступати південніше міста Бахмут і також закріплюються на досягнутих рубежах.
За словами Ковальова, захисники продовжують стримувати атаки російських військ на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.