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Захисники просуваються поблизу Роботиного і Вербового − Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 7 вересня 2023, 09:01
Захисники просуваються поблизу Роботиного і Вербового − Генштаб
Українські воїни. Фото з Telegram Володимира Зеленського

Сили оборони України мали успіхи в районах південніше села Роботине та західніше села Вербове на Мелітопольському напрямку.

Джерело: речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі марафону новин

Пряма мова Ковальова: "Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового − закріплюються на досягнутих рубежах".

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Деталі: На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступати південніше міста Бахмут і також закріплюються на досягнутих рубежах.

За словами Ковальова, захисники продовжують стримувати атаки російських військ на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Теми: контрнаступМелітопольГенштаб
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