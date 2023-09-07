У Маріуполі та районі другий день поспіль – вибухи

У Маріуполі та Маріупольському районі ввечері середи та зранку четверга лунали вибухи, повідомляється про пожежу.

Джерело: радник мера Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова: "Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш".

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Деталі: Пізніше Андрющенко додав, що після ранкових вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за ТРЦ Порт-Сіті та в районі бетонного міні-заводу.

За його словами, окупанти підняли авіацію з приморсько-ахтарського та ростовського напрямків в бік Запоріжжя.

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