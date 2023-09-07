Командира російської армії ППО, яка захищає Москву, заарештували за хабар

У Росії відправили під варту командира 1-ї армії ППО-ПРО особливого призначення, яка прикриває Москву від ударів із повітря, генерал-майора Костянтина Огієнка − він фігурує у справі про хабар.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости, російське видання Медуза

Деталі: За версією слідства, Огієнко разом із командувачем 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Бєляцьким одержали від громадянки 500 тис. рублів (а загалом вимагали 30 млн) за "допомогу" з відчуженням на її користь ділянки, прилеглої до військової частини.

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Йдеться про землю Міноборони РФ у підмосковних Долгопрудному і Лобні, яку хотіли виділити під забудову.

Бєляцький частково визнав провину і пішов на угоду зі слідством − його відправили під домашній арешт.

Огієнко своєї провини не визнав − його заарештували до 27 листопада.

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Для довідки: Огієнко обіймав посаду командира 1-ї ордена Леніна армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення з 2021 року і був знятий з посади після порушення кримінальної справи в липні.

Йому може загрожувати від 8 до 15 років позбавлення волі.