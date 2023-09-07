Росіяни зранку гатили по Херсону та області: є загиблий та поранені

Ілюстративне фото, скрін з відео з анонімних Telegram-каналів

Російські військові зранку обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинув чоловік та дістали поранення двоє людей. Також ворог вдарив по середмістю Херсона.

Джерело: очільник Херсонської МВА Роман Мрочко в Telegram, пресслужба Херсонської ОВА, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова Мрачка: "Сьогодні близько 7-ї години армія рф обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Реклама:

За попередньою інформацією, внаслідок влучань загорілася квартира у середмісті і пошкоджені будинки у Дніпровському і Корабельному районах".

Деталі: Херсонська ОВА повідомила, що ворог також атакував з безпілотника цивільного в Одрадокамʼянці.

На 58-річного чоловіка скинули вибуховий предмет, через що той дістав поранення голови та грудної клітини. У стані середньої тяжкості постраждалий знаходиться у лікарні. Йому надають необхідну медичну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок атаки на Одрадокамʼянку постраждали двоє місцевих жителів, одна людина загинула.

Пряма мова: "Близько 9:40 по населеному пункту вдарила ворожа артилерія. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік.

Односельці доставили його до лікарні в критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер.

Через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. Цього разу вибуховий предмет скинули з безпілотника.

Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків – 58 та 46 років. Зараз вони знаходяться у лікарні".