РФ ударила по Запорізькому району, ймовірно балістикою – ОВА

Російські війська вдарили по Запорізькому району, за попередньою інформацією, балістичним озброєнням.

Джерело: голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в Telegram та в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ворог поцілив по Запорізькому району.

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Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби".

Деталі: Як уточнив Малашко в ефірі національного телемарафону, о 10.20 ворог поцілив в один із об’єктів цивільної інфраструктури. Цей об’єкт зазнав руйнувань, але на щастя, без постраждалих.

Остання повітряна тривога в Запорізькій області тривала годину і 8 хвилин, відбій пролунав об 11.14.