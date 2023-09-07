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Європа обігнала США за обсягом обіцяної допомоги Україні – дослідження

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 12:03
Європа обігнала США за обсягом обіцяної допомоги Україні – дослідження
ЗРК Patriot від партнерів України. Фото з Faccebook Повітряних сил

Європа вдвічі випередила США за обсягом обіцяної допомоги Україні, йдеться у дослідженні Кільського інституту світової економіки.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова керівника команди, яка створила Ukraine Support Tracker, і директора дослідницького центру в Інституті світової економіки в Кілі Крістофа Требеша: "Вражає, як швидко Європа перейшла до постійної, багаторічної програми підтримки України. Для порівняння, США зараз значно відстають, не взявши на себе жодних значних нових зобов'язань за останні місяці.

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Подвоєння допомоги ЄС є помітною зміною порівняно з першим роком війни, коли лідером були США".

Деталі: Повідомляється, за період до 31 липня загальний обсяг допомоги, наданої і обіцяної європейськими донорами, збільшився до 156 мільярдів євро порівняно з трохи менше ніж 70 мільярдами євро від США.

Основною причиною цього є новий "Український фонд" ЄС у розмірі 50 мільярдів євро, який, як планують, буде діяти у період з 2023 по 2027 рік. "Український фонд" є частиною бюджету ЄС до 2027 року і демонструє незмінну прихильність підтримці України.

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Крім того, про нові важливі багаторічні зобов'язання оголосили і окремі європейські країни. Зокрема, згадують чотирирічний пакет військової підтримки від Німеччини на суму 10,5 млрд євро (2024-2027 рр.) та норвезьку "Програму підтримки Нансена" на суму 6,6 млрд євро протягом п'яти років. Данія, Велика Британія, Швейцарія, Швеція, Португалія і Литва домовились про подальші пакети на кілька років.

Нові багаторічні пакети помітно змінюють рейтинги країн: по відношенню до валового внутрішнього продукту (ВВП) і з урахуванням багаторічних програм Норвегія тепер є найбільшим прихильником України і пообіцяла допомогу в розмірі 1,7 відсотка свого ВВП. Половина програми підтримки Нансена вартістю 6,6 млрд євро призначена для військової допомоги, інша половина – для фінансової та гуманітарної допомоги.

Литва, Естонія та Латвія залишаються на перших місцях рейтингу навіть після врахування багаторічних зобов'язань. Данія піднялася на четверте місце з обсягом допомоги на рівні 1,1% від ВВП. Це стало можливим завдяки Данському національному українському фонду, який виділяє Україні майже 3 мільярди євро.

Що стосується систем важкого озброєння, то відбулося багато нових поставок. Частка фактично поставлених систем порівняно із зобов'язаннями зросла на п'ять відсоткових пунктів до 69%. Проте розрив між зобов'язаннями і поставками все ще залишається значним, особливо щодо танків, артилерійських боєприпасів і систем протиракетної оборони.

"Незважаючи на багатообіцяючі нові зобов'язання, поки що не зрозуміло, скільки саме буде поставлено і коли. У минулому європейські донори часто не поспішали з поставками, але сподіваємось, що в майбутньому це буде не так", – каже Требеш.

Передісторія:

Теми: ЄСдопомога УкраїніСША
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