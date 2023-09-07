НАТО не бачить ознак, що Росія била по Румунії навмисно – Столтенберг
Четвер, 7 вересня 2023, 12:20
НАТО не бачить ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, були наслідком навмисної атаки Росії проти країни.
Джерело: генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова: "У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває".
Реклама:
Що передувало:
- У НАТО раніше заявили, що Румунія поінформувала членів блоку про інцидент на засіданні Північноатлантичної ради 6 вересня, і члени Альянсу "висловили рішучу солідарність з Румунією": "Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією".
- Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
- Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.
- Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".