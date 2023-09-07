НАТО не бачить ознак, що Росія била по Румунії навмисно – Столтенберг

НАТО не бачить ознак того, що уламки безпілотника, знайдені на території Румунії, були наслідком навмисної атаки Росії проти країни.

Джерело: генсек Альянсу Єнс Столтенберг, виступаючи перед європарламентарями, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "У нас немає жодної інформації, яка б вказувала на навмисну атаку з боку Росії, і ми чекаємо на результати розслідування, що триває".

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Що передувало: