У День воєнної розвідки Зеленський підвищив Буданова в званні
Четвер, 7 вересня 2023, 12:27
Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.
Джерело: указ глави держави від 7 вересня
Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України".
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Нагадаємо: 7 вересня відзначається День воєнної розвідки.