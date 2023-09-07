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У День воєнної розвідки Зеленський підвищив Буданова в званні

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 12:27
У День воєнної розвідки Зеленський підвищив Буданова в званні
ілюстративне фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.

Джерело: указ глави держави від 7 вересня

Дослівно: "Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України".

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Нагадаємо: 7 вересня відзначається День воєнної розвідки.

Теми: БудановЗеленськийрозвідка
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