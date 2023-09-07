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РФ перекидає війська на південь з інших напрямків для оборони – Нацгвардія

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 12:45
РФ перекидає війська на південь з інших напрямків для оборони – Нацгвардія
Російські військові, GETTY IMAGES

Російське командування перекидає військових з інших напрямків на південь для ведення оборони.

Джерело: Military Media Center із посиланням на заяву тимчасово виконуючого обов'язки директора департаменту планування застосування Національної гвардії полковника Миколу Уршаловича на брифінгу 

Пряма мова: "За рахунок перегрупування сил з інших напрямків та резервів (ворог - ред.) підсилює підрозділи, які ведуть оборонні дії на бердянському та мелітопольському напрямках".

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Деталі: За його словами, незважаючи на значні втрати, ворог продовжує наступати на лиманському, авдіївському та мар’їнському напрямках, намагається контратакувати на бахмутському напрямку.

Теми: НацгвардіявійнаЗапорізька областьДонецька область
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