Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка США вважає, що ЗСУ можуть прорвати решту ліній оборони РФ до кінця року

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 13:31
Розвідка США вважає, що ЗСУ можуть прорвати решту ліній оборони РФ до кінця року
Трент Мол. фото з сайту ljworld.com

У Розвідувальному управлінні американського Пентагону вважають, що нещодавні успіхи Сил оборони України дозволяють припустити "реалістичну можливість" прориву решти ліній оборони російських військ до кінця 2023 року, хоч це буде і вкрай складно.

Джерело: Трент Мол, директор аналітичного відділу Розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) в інтерв’ю The Economist, цитує "Європейська правда"

Деталі: Після трьох місяців повільного прогресу український контрнаступ набирає певних обертів. "Якби ми говорили про це два тижні тому, я був би трохи песимістичнішим. Їхній прорив через другий оборонний пояс... насправді досить значний ", – каже Трент Мол.

Реклама:

За його словами, DIA стежитиме за ознаками того, що Росія може продовжувати постачати артилерійські боєприпаси на лінію фронту і зберігати лідерство на місцевому рівні.

Він визнає, що американські та українські посадовці не змогли оцінити глибину російської оборони і те, наскільки важко Україні буде пробити її за допомогою бронетехніки. Українські генерали розповіли газеті Guardian, що 80% зусиль Росії було спрямовано на розбудову першої та другої лінії оборони. Але Мол застерігає, що значна частина російських підкріплень залишається на третій лінії.

За його словами, вкрай важливими є дві критичні змінні: український запас боєприпасів, життєво необхідний для підтримки артилерії, яка забезпечує просування, і погода восени.

ВІДЕО ДНЯ

Один з посадовців адміністрації Байдена каже, що Україні залишилося близько шести-семи тижнів боїв до кульмінації наступу. Мол дещо менш похмурий.

Він зазначає, що Сергєй Суровокін, російський генерал, який будував оборонні лінії, і Євгеній Пригожин, чиї найманці з "Вагнера" досягли найвідчутніших успіхів Росії за минулий рік, обидва перебувають поза полем бою – перший звільнений, а другий загинув в авіакатастрофі.

Мол також каже, що нещодавні успіхи України є "значними" і дають її силам "реалістичну можливість" – якщо говорити мовою розвідки, то з ймовірністю 40-50% – прорвати решту російських рубежів до кінця року. Але він попереджає, що обмеженість боєприпасів і погіршення погоди зроблять це "дуже складним".

В той же час увага розвідувальної спільности США вже переключається на наступний бойовий сезон. Навіть за відсутності прориву цього року DIA вважає, що якщо Україна зможе розширити виступ навколо Роботиного, утримати свої позиції і забезпечити постачання боєприпасів, вона буде добре підготовлена до нового прориву у 2024 році.

Що передувало: Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські війська змогли прорвати російську оборону і досягли прогресу в контрнаступі.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві заявив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу. 

Теми: контрнаступрозвідкаСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
контрнаступ
Генсек НАТО заявив про прогрес контрнаступу: "Українці поступово набирають сили"
Захисники просуваються поблизу Роботиного і Вербового − Генштаб
Повсюдні мінування, відсутність авіації, брак артилерії та досвідчених командирів – що сповільнює наступ української армії
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: