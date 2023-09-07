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Житель Дніпропетровщини продавав зброю з фронту на захід України − його затримали

Ірина БалачукЧетвер, 7 вересня 2023, 13:30
Житель Дніпропетровщини продавав зброю з фронту на захід України − його затримали
Фото СБУ

СБУ повідомила, що викрила і блокувала два канали підпільного продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка з зони бойових дій потрапляли до рук криміналітету.

Джерело: МВС у Telegram та СБУ

Дослівно МВС: "Правоохоронці викрили злочинний канал, яким зброя із районів ведення бойових дій потрапляла на захід України. Мережу незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами налагодив організатор – житель Дніпропетровської області".

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Деталі: Під час обшуків оперативники вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, два автомати, 9 ручних гранат із запалами, 8 гранатометних пострілів, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 1500 набоїв, вибухові речовини та детонатори.  

 
Фото СБУ

Ще одного зловмисника викрили на Херсонщині. Чоловік намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу "РШГ-2". 

 
фото СБУ

За даними СБУ, зловмисник продавав російський автоматичний карабін АК-12 за майже 60 тисяч грн, а вартість гранатомета оцінював у 14,5 тисячі грн.

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Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучили гранати РГД-5, ​гранатометні постріли та набої калібру 5,45. 

 
Фото СБУ

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Теми: зброявійнаСБУ
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