СБУ повідомила, що викрила і блокувала два канали підпільного продажу зброї, через які російські автомати та вибухівка з зони бойових дій потрапляли до рук криміналітету.

Джерело: МВС у Telegram та СБУ

Дослівно МВС: "Правоохоронці викрили злочинний канал, яким зброя із районів ведення бойових дій потрапляла на захід України. Мережу незаконної торгівлі зброєю та боєприпасами налагодив організатор – житель Дніпропетровської області".

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Деталі: Під час обшуків оперативники вилучили понад 40 артилерійських снарядів, ручний кулемет Калашникова, два автомати, 9 ручних гранат із запалами, 8 гранатометних пострілів, обріз мисливської рушниці, револьвер, майже 1500 набоїв, вибухові речовини та детонатори.

Фото СБУ

Ще одного зловмисника викрили на Херсонщині. Чоловік намагався незаконно продати автомат Калашникова з набоями та російський гранатомет типу "РШГ-2".

фото СБУ

За даними СБУ, зловмисник продавав російський автоматичний карабін АК-12 за майже 60 тисяч грн, а вартість гранатомета оцінював у 14,5 тисячі грн.

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Також під час обшуків у приватному помешканні затриманого вилучили гранати РГД-5, ​гранатометні постріли та набої калібру 5,45.

Фото СБУ

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.