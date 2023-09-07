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У Москві горів завод, що виготовляє воєнну продукцію

Ірина БалачукЧетвер, 7 вересня 2023, 14:45
У Москві горів завод, що виготовляє воєнну продукцію
Фото ілюстративне з Telegram МНС Росії

На московському заводі "Салют", що виготовляє воєнну продукцію, сталася пожежа, повідомили відразу кілька російських Telegram-каналів.

Джерело: Telegram-канали Mash і База, The Mosсow Time

Деталі: Повідомляють, що з вікон 3 поверху будівлі на вулиці Плеханова в Москві валить густий чорний дим, людей евакуюють. Пожежі присвоїли підвищений ранг.

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За інформацією Mash, загорілася лабораторія, де зберігався горючий натрій.

Водночас База повідомляє, що загоряння сталося на складі мікроелектроніки на третьому поверсі.

Площа пожежі нібито близько 10 квадратних метрів. Пишуть, її вже локалізували, постраждалих нібито немає. Причина загоряння поки що невідома.

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Оновлено: Пізніше База уточнила, що пожежа сталася у вентиляційній камері складу мікроелектроніки, її вже загасили і наразі триває провітрювання приміщень.

Повідомляється, що на "Салюті" серед іншого виготовляють корабельні радари. З 2022 року підприємство перебуває під санкціями США.

Теми: Росіяпожежазброя
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