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Росіяни спробують окупувати Куп’янськ, формують штурмові загони – ОВА

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 15:10
Росіяни спробують окупувати Куп’янськ, формують штурмові загони – ОВА
Деокупація Куп'янська, фото з анонімних Telegram-каналів

Російські військові формують штурмові загони і намагатимуться окупувати місто Куп’янськ Харківської області.

Джерело: начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Ворог продовжує формувати штурмові загони. У нього наразі  є мета штурму куп'янського напрямку. Він буде намагатися окупувати це місто (Куп’янськ - ред.), однак ми переконані, що це йому не вдасться, оскільки жодних успіхів на полі бою він не має".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що в ніч проти 7 вересня посилились обстріли на півночі області: у Богодухівському та Харківському районах, на Вовчанському та Куп'янському напрямках були обстріли.

Також очільник ОВА розповів, що населення Ізюму з моменту деокупації збільшилось з 2-3 тисяч до 27 тисяч наразі.

Дивіться свіжий репортаж УП з Куп’янська: 

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Теми: Харківська областьвійнаокупація
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