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Пашинян заявив про накопичення військ Азербайджану і загрозу ескалації

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 15:12

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан останніми днями нарощує військову присутність уздовж лінії розмежування з невизнаним Нагірним Карабахом та кордоном з Вірменією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн"

Деталі: Пашинян заявив, що за останній тиждень військово-політична ситуація у регіоні погіршилася, та що Азербайджан вже кілька днів накопичує сили уздовж лінії розмежування з Нагірним Карабахом та кордону з Вірменією. 

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Прем’єр нагадав, що днями була чергова прикордонна сутичка, у якій загинули троє вірменських військових, блокада Лачинського коридору триває, а Баку продовжує заявляти, що Вірменія порушує режим припинення вогню.   

Нікол Пашинян вбачає у цьому сигнали про те, що Азербайджан готує нову збройну провокацію проти невизнаного Нагірного Карабаху та Вірменії і закликав міжнародну спільноту відреагувати, щоб запобігти новій війні.

Пашинян додав, що Єреван продовжує підтримувати домовленості, яких досягли під час зустрічей у Брюсселі та Празі у 2021-23 роках, та що вважає важливими для вирішення питань з безпекою вірмен у Карабаху діалог Баку-Степанакерт(азербайджанська назва – Ханкенді) у рамках міжнародного механізму та розблокування Лачинського коридору згідно з рішеннями Міжнародного суду ООН. 

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"На основі всього цього Вірменія готова і прагне підписати угоду про мир і врегулювання відносин з Азербайджаном. Ми є прихильниками мирного порядку денного", – сказав Пашинян. 

Раніше Нікол Пашинян назвав стратегічною помилкою те, що Вірменія у безпекових питаннях покладалася лише на Москву.  

Теми: ВірменіяАзербайджан
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