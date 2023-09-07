США скоро передадуть Україні нову партію касетних снарядів – NYT
Четвер, 7 вересня 2023, 15:37
США найближчим часом відправлять в Україну нову партію касетних боєприпасів.
Джерело: The New York Times із посиланням на трьох неназваних американських посадовців, "Європейська правда"
Деталі: Один із посадовців заявив виданню, що ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.
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Як йдеться у матеріалі, західні посадовці й експерти погоджуються, що касетні боєприпаси найбільш ефективні проти військ та колон техніки, які розосереджені на відкритій місцевості.
Очікують, що попит на боєприпаси в Україні зростатиме, оскільки деякі підрозділи все більше покладаються на важку артилерію, щоб підготувати ґрунт для наступу піхоти.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше повідомляли, що США можуть передати Україні касетні боєприпаси більшої дальності.
- У липні США виділили пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів, до складу якого вперше увійшли касетні боєприпаси.
- У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських снарядів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.