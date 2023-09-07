США скоро передадуть Україні нову партію касетних снарядів – NYT

США найближчим часом відправлять в Україну нову партію касетних боєприпасів.

Джерело: The New York Times із посиланням на трьох неназваних американських посадовців, "Європейська правда"

Деталі: Один із посадовців заявив виданню, що ця зброя є ключовою для того, щоб допомогти Україні зберегти динаміку, яку ЗСУ нещодавно набрали під час контрнаступу на півдні.

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Як йдеться у матеріалі, західні посадовці й експерти погоджуються, що касетні боєприпаси найбільш ефективні проти військ та колон техніки, які розосереджені на відкритій місцевості.

Очікують, що попит на боєприпаси в Україні зростатиме, оскільки деякі підрозділи все більше покладаються на важку артилерію, щоб підготувати ґрунт для наступу піхоти.

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