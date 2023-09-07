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Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками і сів за кермо броньовика

Валентина РоманенкоЧетвер, 7 вересня 2023, 16:49
Блінкен зустрівся з українськими прикордонниками і сів за кермо броньовика
фото ДПСУ

Державний секретар США Ентоні Блінкен 7 вересня зустрівся з українськими прикордонниками, яким Штати передають американські бронемашини MRAP.

Джерело: Блінкен та посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, Держприкордонслужба

Пряма мова Блінкена: "Відвідали прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України. Ми надаємо 300 мільйонів доларів нового фінансування правоохоронному сектору України для продовження цієї важливої роботи. Сполучені Штати залишаються єдиними з Україною".

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Пряма мова Нуланд: "Сполучені Штати нададуть 190 автомобілів MRAP (українській поліції та прикордонникам –ред.), щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто знаходиться поблизу лінії фронту".

Деталі: Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко обговорив із Блінкеном уже реалізовані проекти зі зміцнення потенціалу прикордонників та подальшу підтримку.

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фото з Х

На базі одного з підрозділів делегація Держдепартаменту США та Посольства США в Україні ознайомилася з завданнями прикордонного відомства та допомогою, що отримана Держприкордонслужбою в рамках спільних проєктів.

"Якби не допомога міжнародних партнерів, зокрема INL, наші втрати були б набагато більші. Тому що від наших партнерів прикордонники вчасно отримували бронежилети, захисні шоломи тощо", - наголосив Дейнеко.

 
фото з Х

Делегати побачили озброєння, техніку, прилади нічного бачення та комплекси БПЛА, які в бойових діях використовують захисники кордону, уламки збитих ворожих ударних дронів та ракет, трофеї, що були захоплені у противника.

Блінкен відмітив чудову організацію з використання і застосування прикордонниками отриманої допомоги від США. Він також особисто сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP, що надійшли підрозділам Державної прикордонної служби України в рамках реалізації проектів допомоги.

 
фото з Х

Теми: СШАПрикордонна службадопомога Україні
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