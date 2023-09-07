Росіяни пошкодили переправу на сході – у ЗСУ її швидко полагодили
Четвер, 7 вересня 2023, 19:09
На східному напрямку фронту російські загарбники пошкодили збірний міст через річку, який використовувався для гуманітарних потреб жителів сіл.
Джерело: Командування Сил підтримки Збройних Сил України
Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів на східному напрямку був пошкоджений збірний міст через річку, який був розгорнутий для гуманітарних потреб між селами, де проживає цивільне населення.
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Мостовий підрозділ Окремої інженерної бригади Командування Сил підтримки в стислі терміни відновив переправу".