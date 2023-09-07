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Росіяни пошкодили переправу на сході – у ЗСУ її швидко полагодили

Олена РощінаЧетвер, 7 вересня 2023, 19:09
Росіяни пошкодили переправу на сході – у ЗСУ її швидко полагодили
Збірний міст між селами на сході України, фото Командування Сил підтримки ЗСУ

На східному напрямку фронту російські загарбники пошкодили збірний міст через річку, який використовувався для гуманітарних потреб жителів сіл. 

Джерело: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів на східному напрямку був пошкоджений збірний міст через річку, який був розгорнутий для гуманітарних потреб між селами, де проживає цивільне населення.

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Мостовий підрозділ Окремої інженерної бригади Командування Сил підтримки в стислі терміни відновив переправу".

 
Збірний міст інженери ЗСУ швидко полагодили
Командування Сил підтримки ЗСУ
 
Збірний міст інженери ЗСУ швидко полагодили
Командування Сил підтримки ЗСУ

Теми: війнаЗбройні сили
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