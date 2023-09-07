В Олешках підірвали авто з двома працівниками ФСБ, які катували українців
Четвер, 7 вересня 2023, 19:21
У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з двома працівниками російської ФСБ та військовими.
Джерело: джерела УП в СБУ
Деталі: У результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший – у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто – поранені.
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В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими ФСБшниками та військовими - джерела "Української правди" в СБУ pic.twitter.com/2bOFZ4de2X— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2023
За нашою інформацією, до вибуху причетна Служба безпеки України. Підірвані фсбшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і також – щоб катувати громадян України.
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