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В Олешках підірвали авто з двома працівниками ФСБ, які катували українців

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 19:21
В Олешках підірвали авто з двома працівниками ФСБ, які катували українців
скриншот з відео

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з двома працівниками російської ФСБ та військовими.

Джерело: джерела УП в СБУ

Деталі:  У результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший – у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто – поранені.

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За нашою інформацією, до вибуху причетна Служба безпеки України. Підірвані фсбшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і також – щоб катувати громадян України.  

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Теми: Херсонська областьФСБСБУ
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