В Олешках підірвали авто з двома працівниками ФСБ, які катували українців

У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині підірвалась автівка з двома працівниками російської ФСБ та військовими.

Джерело: джерела УП в СБУ

Деталі: У результаті вибуху один працівник ФСБ помер на місці, інший – у реанімації у важкому стані. Троє російських військових, які супроводжували авто – поранені.

Реклама:

В Олешках на Херсонщині підірвали авто з російськими ФСБшниками та військовими - джерела "Української правди" в СБУ pic.twitter.com/2bOFZ4de2X — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 7, 2023

За нашою інформацією, до вибуху причетна Служба безпеки України. Підірвані фсбшники "працювали" в окупованому Скадовську. А в Олешки навідувалися для фільтраційних заходів і також – щоб катувати громадян України.