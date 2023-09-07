Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З окупованого Криму вилетів іранський транспортний літак – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 19:40
З окупованого Криму вилетів іранський транспортний літак – ЗМІ
Іл-76ТД, фото з russianplanes.net

В окупованому Росією Криму із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД, що належить авіакомпанії Pouya Air.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на дані сервісу Flightradar24

Деталі: Згідно з даними сервісу авіаперельотів, транспортний літак із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09 четверга, прилетівши до Криму за дві години до цього. 

Реклама:

Борт попрямував на південний схід і летить над Чорним морем.

 
Flightradar24

Нагадаємо: Аеропорт Сімферополя закритий для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що в Криму російські війська використовують полігон "Чауда" для запуску іранських безпілотників "Shahed-136/131" по території України. При цьому відомостей про присутність іранських інструкторів для сприяння російським військовим під час запусків дронів поки що немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КримІранзброявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Крим
Катери і кораблі ФСБ: як росіяни посилили охорону Кримського мосту
Президент підписав закон про зміну адміністративно-територіального устрою Криму
Міноборони РФ заявило, що нібито знищило біля Криму 4 катери з "українським десантом"
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: