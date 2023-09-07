З окупованого Криму вилетів іранський транспортний літак – ЗМІ

В окупованому Росією Криму із закритого аеропорту Сімферополя вилетів іранський транспортний літак ІЛ-76ТД, що належить авіакомпанії Pouya Air.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на дані сервісу Flightradar24

Деталі: Згідно з даними сервісу авіаперельотів, транспортний літак із позивним EPPUS вилетів із Криму о 17:09 четверга, прилетівши до Криму за дві години до цього.

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Борт попрямував на південний схід і летить над Чорним морем.

Flightradar24

Нагадаємо: Аеропорт Сімферополя закритий для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше українські військові неодноразово заявляли, що в Криму російські війська використовують полігон "Чауда" для запуску іранських безпілотників "Shahed-136/131" по території України. При цьому відомостей про присутність іранських інструкторів для сприяння російським військовим під час запусків дронів поки що немає.