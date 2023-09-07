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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт носіїв "Кинджалів"

Олена РощінаЧетвер, 7 вересня 2023, 21:06
По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт носіїв Кинджалів
Міг-31, фото РІА Новости

У всіх областях України в четвер ввечері майже годину тривала повітряна тривога через зліт у Росії винищувачів МіГ-31К.

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Дослівно ПС: "Вся Україна – ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

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t.me/air_alert_map

Деталі: Повітряні сили ЗСУ оголосили про небезпеку о 20:04, а о 20:57 – про відбій загрози.

Довідка: Літак Міг-31К – це модифікація винищувача-перехоплювача дальньої дії з можливістю підвісу ракети "Кинджал".

УП, оновлено
Теми: повітряна тривогавійна
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