По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт носіїв "Кинджалів"
Четвер, 7 вересня 2023, 21:06
У всіх областях України в четвер ввечері майже годину тривала повітряна тривога через зліт у Росії винищувачів МіГ-31К.
Джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Дослівно ПС: "Вся Україна – ракетна небезпека. Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".
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Деталі: Повітряні сили ЗСУ оголосили про небезпеку о 20:04, а о 20:57 – про відбій загрози.
Довідка: Літак Міг-31К – це модифікація винищувача-перехоплювача дальньої дії з можливістю підвісу ракети "Кинджал".
УП, оновлено