Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів

"Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 20:33
США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів
Бронеавтомобілі для України, фото посольства США в Україні

Сполучені Штати Америки надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter (X), цитує "Європейська правда"

Пряма мова Брінк: "США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів – особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту".

Реклама:

Деталі: Посол США зазначила, що бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції.

Брінк також опублікувала спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.

 
Ambassador Bridget A. Brink in Twitter (X)

Цьому передувало: 6 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: