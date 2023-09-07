США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів
Сполучені Штати Америки надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.
Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter (X), цитує "Європейська правда"
Пряма мова Брінк: "США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів – особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту".
Деталі: Посол США зазначила, що бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції.
Брінк також опублікувала спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.
Цьому передувало: 6 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.
Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.