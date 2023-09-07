США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів

Бронеавтомобілі для України, фото посольства США в Україні

Сполучені Штати Америки надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Джерело: посол США в Україні Бріджит Брінк у Twitter (X), цитує "Європейська правда"

Пряма мова Брінк: "США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів – особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту".

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Деталі: Посол США зазначила, що бронеавтомобілі MRAP надійдуть українським прикордонникам та поліції.

Брінк також опублікувала спільне фото із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.

Ambassador Bridget A. Brink in Twitter (X)

Цьому передувало: 6 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

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Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.