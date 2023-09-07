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У російському Брянську безпілотник влучив у промисловий об'єкт

Олена РощінаЧетвер, 7 вересня 2023, 21:57
У російському Брянську безпілотник влучив у промисловий об'єкт
Атака безпілотників у Брянську, скриншот із відео Телеграм-каналу Подслушано Брняск

Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт у Брянську, Міністерство оборони Росії стверджує, що один із двох безпілотників було знищено в повітрі. 

Джерело: Олександр Богомаз, Міноборони РФ у Telegram, російські пабліки

Деталі: Богомаз заявив, що українці "за допомогою БПЛА" здійснили атаку "на промисловий об'єкт міста Брянська". 

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У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі. 

Постраждалих немає. 

На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, повідомив російський губернатор.

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Водночас Міноборони Росії заявило, що ввечері 7 вересня "черговими засобами ППО над Брянськом перехоплено два безпілотні літальні апарати, один із яких знищено в повітрі".

За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу "Кремній Ел", який виробляє мікроелектроніку.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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