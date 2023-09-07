Залужний поговорив із начальником Об‘єднаного штабу французької армії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 вересня поговорив із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ у Telegram

Пряма мова Залужного: "Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

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Обговорили обстановку в зоні бойових дій. Детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції.

Відзначив стійкість та героїзм усіх наших воїнів: які відбивають атаки росіян, та які, незважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед.

У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції".

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Деталі: Залужний також подякував союзникам за підтримку.

Сторони домовилися залишатися на зв'язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України.