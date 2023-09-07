Залужний поговорив із начальником Об‘єднаного штабу французької армії
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 вересня поговорив із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ у Telegram
Пряма мова Залужного: "Провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.
Обговорили обстановку в зоні бойових дій. Детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції.
Відзначив стійкість та героїзм усіх наших воїнів: які відбивають атаки росіян, та які, незважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед.
У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції".
Деталі: Залужний також подякував союзникам за підтримку.
Сторони домовилися залишатися на зв'язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України.