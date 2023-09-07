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Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні 

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 вересня 2023, 23:39
Ще $600 млн: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні 
Фото state-usa.com

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який має забезпечити її потреби на полі бою.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу американського оборонного відомства.

Деталі: Пакет вартістю у 600 мільйонів доларів надається в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI). Він міститиме обладнання для посилення системи протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші засоби.

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Зокрема, до нового пакету військової допомоги від США увійшли:

  • обладнання для підтримки і зміцнення систем протиповітряної оборони України;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 105-мм артилерійські снаряди;
  • засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
  • боєприпаси для розмінування та знищення перешкод;
  • обладнання для розмінування;
  • підтримка і обладнання для тренувань, технічного обслуговування і забезпечення діяльності.

Цьому передувало: 6 вересня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги вартістю 175 мільйонів доларів, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.

Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

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Теми: СШАдопомога Україні
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