Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США каратимуть санкціями за підтримку фіктивних російських виборів в Україні – Блінкен

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 02:13
США каратимуть санкціями за підтримку фіктивних російських виборів в Україні – Блінкен
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

На всіх, хто підтримає фіктивні російські вибори в Україні, в тому числі на так званих "міжнародних спостерігачів", можуть бути накладені санкції та візові обмеження Сполучених Штатів Америки.

Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена

Деталі: Блінкен зауважує, що ці так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми. На них Росія мала на меті анексувати українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. І понад дев’ять років минуло після того, як Росія мала намір анексувати українську Автономну Республіку Крим і Севастополь. 

Реклама:

За словами Блінкена, Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені і сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Але це ні що інше, як пропагандистський захід.

Пряма мова: "Дії Росії демонструють її відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України".

Теми: СШАсанкціїРосіявибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
США
У США росіянина, пов'язаного з Кремлем, посадили на 9 років за шахрайство
У Пентагоні назвали дії українців на полі бою "надзвичайно ефективними"
У Пентагоні чекають на розмову і зустріч Остіна й Умєрова
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: