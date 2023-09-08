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США каратимуть санкціями за підтримку фіктивних російських виборів в Україні – Блінкен

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 02:13
США каратимуть санкціями за підтримку фіктивних російських виборів в Україні – Блінкен
ЕНТОНІ БЛІНКЕН, ФОТО: GETTY IMAGES

На всіх, хто підтримає фіктивні російські вибори в Україні, в тому числі на так званих "міжнародних спостерігачів", можуть бути накладені санкції та візові обмеження Сполучених Штатів Америки.

Джерело: заява державного секретаря США Ентоні Блінкена

Деталі: Блінкен зауважує, що ці так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми. На них Росія мала на меті анексувати українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. І понад дев’ять років минуло після того, як Росія мала намір анексувати українську Автономну Республіку Крим і Севастополь. 

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За словами Блінкена, Кремль сподівається, що ці заздалегідь визначені і сфабриковані результати посилять незаконні претензії Росії на окуповані нею частини України. Але це ні що інше, як пропагандистський захід.

Пряма мова: "Дії Росії демонструють її відверте нехтування принципами Статуту ООН, такими як повага до державного суверенітету та територіальної цілісності, які є основою глобальної безпеки та стабільності. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Російської Федерації на будь-яку суверенну територію України".

Теми: СШАсанкціїРосіявибори
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