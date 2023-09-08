Україна готує західну ППО до зимових атак на енергосистему – Reuters

Україна готується до зимових атак Росії на енергосистеми і покладається на німецькі системи протиповітряної оборони Gepard та великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

Джерело: командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюель Бендетт в інтерв'ю Reuters

Деталі: Наєв повідомив, що на захисті стоять німецькі системи протиповітряної оборони Gepard, які мають радар з радіусом 12 км. Цього не вистачає, щоб покрити всю територію країни, тому прогалини заповнюють великокаліберні кулемети, такі як американський M2 Browning.

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За словами Наєва, ворог не залишив своїх злочинних намірів вразити об’єкти критичної інфраструктури та завдати шкоди Україні та її економіці. Минулої зими систем ППО було менше. Зараз військовим дали їх більше, тому ефективність буде кращою.

Скибицький, заявив минулого тижня, що Москва може почати використовувати більше "Шахедів" поряд з ракетами, щоб ввести в оману українську протиповітряну оборону.

За його словами, російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть початися наприкінці вересня або на початку жовтня.

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Бендетт каже, що Україна добре підготувалася до нових ударів дронами. Але через те, що їхня кількість постійно зростає, може виникнути проблема. Він вважає, що безпілотників Росія запускатиме більше, проте не набагато: "Росія все ще далека від наміченої мети виготовити тисячі цих безпілотників".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулого місяця Росія запустила майже 2000 "Шахедів".

За оцінками військових аналітиків, "Шахеди" коштують близько 20 000 доларів кожен, а поставлені заходом ракети ППО, які Київ використовував минулої зими, коштують у рази більше. Наєв сказав, що один постріл із зенітної зброї Gepard коштує менше 1000 доларів, що робить їх більш економічно вигідними.