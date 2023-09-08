ЗСУ методично проривають оборону росіян на Запоріжжі і під Бахмутом – ISW

7 вересня українські війська продовжили наступ під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули успіхи на обох ділянках фронту.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області.

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Окрім цього, геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області.

Відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі.

ISW оцінює, що контрнаступ України може досягти оперативних успіхів у 2023 році, але наступні лінії російських оборонних позицій все ще створюють значні проблеми для українських сил.

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Ключові висновки ISW за 7 вересня: