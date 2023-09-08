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Нардепи придбали автопарк на мільйони доларів після повномасштабного вторгнення – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 06:10
Фото topgir.com

Нардепи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну продовжували купувати розкішні автомобілі преміум класу вартістю у сотні тисяч доларів, їх намагалися приховати і записували на матерів та фірми дружин.

Джерело: сюжет Bihus.Info.

Деталі: Нардеп групи "Партія "За майбутнє" Ігор Молоток приїхав до Верховної Ради на Toyota Land Cruiser 300 2022-го р.в. Його придбали наприкінці 2022 р. і оформили на ТОВ "Вант" ЛТД, де засновниками значаться сам нардеп і його експомічник у парламенті. Приблизна ціна таких позашляховиків – від $96 тис. У коментарі журналістам нардеп заявив, що орендує автівку у фірми, де є співзасновником. 

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На ТОВ "Епіцентр К", де співзасновником є колега Молотка по групі "За майбутнє" Олександр Герега, з літа 2022-го року по квітень 2023-го оформили такі автомобілі:

  • Mercedes-Benz G63 AMG 2022 р.в. (від $220 тис.)
  • люксовий кросовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 р.в. (від $187 тис.)
  • преміальний седан Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. (від $260 тис.)
  • мікроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 р.в. (від $120 тис.)
  • електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2023 р.в. (від $128 тис.)

Крім цих авто, компанія придбала також багато "простіших", що більше схожі саме на корпоративні.

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У квітні 2023 р. на балансі кондитерського дому "Вацак", засновником якого є народний депутат групи "Довіра" Геннадій Вацак, з’явився Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в. За інформацією профільних видань, ціни на такі британські кросовери стартують з $700 тис.

 

Соратник Вацака по групі "Довіра" нардеп Василь Петьовка приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 р.в. Цей кросовер у вересні 2022-го оформили на ТОВ "Партнер" дружини нардепа. Коштує подібний Volkswagen Touareg близько $76 тис. У коментарі Bihus.Info Василь Петьовка сказав, що задекларував Volkswagen Touareg, але його вартість не пригадує. 

Крім цього кросовера, на фірмі дружини нардепа Петьовки у 2022-2023 рр. з’явилися інші нові автомобілі: у вересні 2022-го Skoda Kodiaq (від $38 тис.), Mercedes-Benz V 300d (від $120 тис.), Mercedes-Benz G63 AMG (від $221 тис.), BMW X5 (від $75 тис.).

Користування цими автівками фірми дружини нардеп Петьовка заперечив, як вони використовуються, не знає. 

 

Ще один нардеп з "Довіри" Андрій Кіт приїхав під Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го р.в (від $84 тис.). Кросовер оформлено на фірму батька нардепа ПП "Агрофірма "Лугове" у лютому 2023-го. Крім нього, у грудні 2022-го компанія придбала нову Toyota Corolla (від $20 тис.). 

 

Також до групи "Довіра" входить Лариса Білозір. Вона приїхала на засідання Верховної Ради на електрокросовері Tesla Model Y у версії Long Range Dual Motor 2022-го р.в (орієнтовно $63 тис.). У вересні 2022-го автівку оформили на брата нардепки. За словами Лариси Білозір, вона лише користується Теслою, але внесе відповідні дані до декларації, коли їх подання відновлять. 

 

Руслан Горбенко – народний депутат фракції "Слуга народу". Приїхав до Верховної Ради на кросовері Mercedes-Benz GLS 400d 2020 р.в. Ціни на такі на вторинному ринку стартують з $90 тис. Автомобіль оформлено на матір Горбенка у травні 2022-го. Також на неї у квітні 2023 р. оформили новий Range Rover Sport, який з салону коштує від $118 тис. дол. Користування Range Rover Руслан Горбенко заперечив. 

 

Влітку 2023 р. за кермом автомобіля Mercedes-Benz EQS 450+ зафіксували нардепа фракції "Слуга народу" Ореста Саламаху. Як з’ясували Bihus.Info, цей електромобіль 2021-го р.в. був придбаний на аукціоні у Штатах у червні 2022-го битим і ввезений в Україну за $55 тис. дол. Його оформили на мати нардепа, відновили і у травні 2023-го року виставили на продаж за $99 тис. У коментарі журналістам Орест Саламаха заявив, що автомобіль, за кермом якого його зафіксували, купувався і відновлювався його братом. За словами нардепа, він брав її у тимчасове користування через недоступність особистого автомобіля. У липні 2023-го цей автомобіль переоформили з матері Ореста Саламахи на іншого власника. За словами політика, автомобіль його родині більше не належить. 

 

Нардеп від "Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Олексій Кучеренко у серпні 2022-го придбав електромобіль Volkswagen id.4 2021-го р.в. Ціни на такі стартують з $37 тис. Придбання вже третього електромобіля пояснив багатодітністю його родини. 

 

Суто Мамоян – нардеп групи "Платформа за життя та мир", обраний до Верховної Ради за списками нині забороненої партії "ОП – ЗЖ". Раніше журналісти фіксували його за кермом Mercedes-Benz S500, оформленого на кузена депутата. На цього ж родича у квітні 2023-го оформили новий преміальний електромобіль BMW i7 у версії xDrive60. Ціни на такі стартують з $129 тис.

 

Теми: Верховна Рада
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