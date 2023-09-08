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В Україні вила повітряна тривога: у Кривому Розі пролунав вибух

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 09:30
В Україні вила повітряна тривога: у Кривому Розі пролунав вибух
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу у більшості областе через небезпеку ракетних ударів.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!".

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Деталі: О 8:55 тривоги почали лунати у столиці, тоді швидко поширилися північчю, центром і сходом України.

Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул о 9:03 повідомив, що у місті пролунав вибух.

Оновлено: О 9:15 тривоги почали скасовувати. Наразі загроза зберігається лише на Запоріжжі. 

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Теми: повітряна тривога
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