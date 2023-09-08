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Окупанти вдарили по Сумах і Запоріжжю: 5 поранених

Ірина БалачукП'ятниця, 8 вересня 2023, 11:45
Окупанти вдарили по Сумах і Запоріжжю: 5 поранених
Рятувальники дістають з-під завалів жінку. Скриншот з відео ДСНС

Вранці 8 вересня російські окупанти завдали ударів по містах Суми і Запоріжжя, у результаті чого щонайменше 5 людей дістали поранення.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко та Сумська військова адміністрація у Telegram

Пряма мова Малашка: "Зранку військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю − поранення отримав чоловік. На місці ураження працюють відповідні служби".

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Деталі: У Сумах у результаті ворожої атаки по житловому сектору постраждали 2 людини − чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н) рятувальники дістали з-під завалів.

За попередньою інформацією, зруйнований двоповерховий житловий будинок. Крім того, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Вогонь уже загасили, роботи тривають.

Оновлено: Згодом МВС повідомило, що по Сумах окупанти вдарили ракетами близько 05:30 ранку.

Внаслідок влучання троє осіб дістали поранення, зокрема, двох з них вдалось врятувати з-під завалів.

Також з-під завалів дістали живого пса.  

Оновлено: По обіді сумський міський голова Олександр Лисенко повідомив, що вже відомо про 4 постраждалих у результаті російського ракетного удару.

 

Теми: ЗапоріжжяСумиракетний удар
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