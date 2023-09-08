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Резніков закликав колег за кордоном підтримати Умєрова: Прискорте перемогу разом

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 09:57
Резніков закликав колег за кордоном підтримати Умєрова: Прискорте перемогу разом
ФОТО: УП

Ексміністр оборони України Олексій Резніков закликав міністрів оборони інших країн підтримати його наступника Рустема Умєрова та разом прискорити момент перемоги. 

Джерело: Резніков в колонці для The Guardian

Пряма мова: "671 день (на посаді міністра - ред.) – як довго це? У контексті сучасної історії це, можливо, еквівалент секундам. Але для мене це період часу, за який з Україною сталося більше, ніж багато країн переживають за століття. 

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… Як міністр оборони, я завжди думав про те, що потрібно Збройним силам не сьогодні, а завтра. Це призвело до життєво важливого придбання Javelin, NLAW і Stinger; пізніше ми придбали гаубицю M777, ракетний комплекс Patriot і зараз готуємося до розгортання винищувачів F-16. 

… Хочу подякувати колегам-міністрам оборони: ви – люди, які пишуть нову сторінку світової історії. Саме завдяки вам українці мають змогу гідно протистояти російській агресії. Ми ніколи не забудемо тих, хто простягнув руку допомоги у найстрашніший час нашої історії". 

Деталі: Водночас Резніков наголосив на кількох аспектах, на які варто звернути увагу.

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На його думку, до повномасштабної війни проти України призвела безкарність Росії за вторгнення у Грузію, окупацію Криму та Донбасу, інтервенцію в Сирію.

"Ви повинні усвідомити, що несете відповідальність за все майбутнє людства; саме тому життєво важливо, щоб ви діяли рішуче", – наголосив Резніков.

Ексміністр оборони підкреслив, що Росію не зупинить "заморожування" конфлікту, перемир'я чи поступки.

Пряма мова: "Росія вимагає визнання окупованих територій України своєю територією в обмін на припинення війни. 

Однак, очевидно, що це робиться лише заради одного – виграти час, перегрупуватися і "остаточно вирішити українське питання", використовуючи нові ресурси. 

Росія не визнає існування України та українського народу, її метою є знищення української державності та асиміляція українців. Її амбіції не зупиняться на Україні".

Більше деталей: Резніков також наголосив, що Росія послідовно виходила з більшості ключових міжнародних угод щодо ядерної зброї. Крім того, РФ та Білорусь підписали документ про розміщення ядерної зброї на білоруській території. 

Пряма мова: "Поки триває війна, необхідно якнайшвидше розробити і затвердити міжнародну стратегію мінімізації ризиків застосування російської ядерної зброї та поширення російських ядерних технологій в інші країни. Вона повинна містити компоненти військової стратегії і санкцій як механізмів тиску, а також майбутню архітектуру міжнародних договорів щодо російської ядерної зброї".

Ще більше деталей: Резніков також підкреслив, що "чим швидше буде створено міжнародний трибунал щодо злочинів Росії в Україні, тим швидше закінчиться війна".

Ексміністр додав, що перемога для України – це не мрія, а реальність. На його думку, перемога України стане тріумфом міжнародного права над свавіллям сильного. Вона продемонструє неприпустимість зміни міжнародно визнаних кордонів шляхом військової агресії. Це буде єдність вільного світу проти тиранії несвободи.

Пряма мова: "Шановні колеги, міністри оборони, я вірю у ваші чесноти і бажання зробити цей світ кращим. Тому я закликаю вас до єдності, відваги та консолідованих дій – тільки так ми зможемо врятувати цей світ від катастрофи третьої світової війни.

Наостанок я хотів би попросити вас бути ще більш чуйними та підтримувати мого наступника. Рустем Умеров – компетентна і професійна людина, здатна продовжити розпочаті нами ініціативи. Разом ви прискорите момент перемоги України.

Для мене було честю служити своїй країні та працювати з вами. Слава Україні". 

Теми: РезніковМіноборониУмєров Рустемвійна
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