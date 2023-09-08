Атаки Росії на третину зменшили здатність України експортувати зерно – Британія
В уряді Британії підрахували, що за два місяці Росія своїми ударами по портах і елеваторах України на третину зменшила її спроможності експортувати зернові, заявив прем’єр Ріші Сунак.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: У комюніке британського уряду зазначено, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменш 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів, що зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.
Таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом всього року, зазначає Лондон.
В офісі прем’єра також підтвердили, що Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою "стримати Росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно".
Речник Ріші Сунака заявив, що той скористається "будь-якою нагодою" на саміті G20 донести до глави МЗС Росії Сергія Лаврова, що розв’язана Росією війна завдає великих проблем у всьому світі.
Нагадаємо: Британія готує саміт країн, які потерпають від високих цін на продукти через розв’язану РФ війну.
На зустрічі з лідером Індії Ріші Сунак закликатиме його вплинути на РФ у питанні війни проти України.