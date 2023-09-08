Атаки Росії на третину зменшили здатність України експортувати зерно – Британія

Атака на елеватори на Одещині, архівне фото з Телеграм Одеської ОВА

В уряді Британії підрахували, що за два місяці Росія своїми ударами по портах і елеваторах України на третину зменшила її спроможності експортувати зернові, заявив прем’єр Ріші Сунак.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: У комюніке британського уряду зазначено, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменш 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів, що зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.

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Таких обсягів зерна було би достатньо для забезпечення продовольчих потреб близько 1 млн людей протягом всього року, зазначає Лондон.

В офісі прем’єра також підтвердили, що Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою "стримати Росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно".

Речник Ріші Сунака заявив, що той скористається "будь-якою нагодою" на саміті G20 донести до глави МЗС Росії Сергія Лаврова, що розв’язана Росією війна завдає великих проблем у всьому світі.

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Нагадаємо: Британія готує саміт країн, які потерпають від високих цін на продукти через розв’язану РФ війну.

На зустрічі з лідером Індії Ріші Сунак закликатиме його вплинути на РФ у питанні війни проти України.