Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Маріуполь приїхали китайські блогери: МЗС хоче заборонити в’їзд всім "гастролерам" з КНР

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 10:45
У Маріуполь приїхали китайські блогери: МЗС хоче заборонити в’їзд всім гастролерам з КНР
Китайська співачка виконує пісню "Катюша" у розбомбленому росіянами драмтеатрі в Маріуполі, скрін з відео в фейсбук Ніколенка

У тимчасово окупований Маріуполь незаконно прибула група китайських блогерів, МЗС у відповідь ініціює заборону на в’їзд до України для всіх "гастролерів" з Китаю.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Ніколенка: "За наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста (Маріуполя - ред.) прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями. 

Реклама:

… МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських "гастролерів".

Деталі: Ніколенко наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста. 

Ніколенко також опублікував відео виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей.

ВІДЕО ДНЯ

Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у четвер похвалився "делегацію з Китаю", яка, за його словами, приїхала на захоплений Росією український півострів.

Він стверджував, що це були "представники медіа та сфери культури КНР", з якими він обговорив "питання туризму". Як сказав Аксьонов, вони нібито повідомили йому, що до Криму "готові приїжджати туристи з КНР". Також він заявляв, що вони домовились про візит до Криму китайських бізнесменів.

Що передувало: 

  • У 2021 створене росіянами "міністерство курортів і туризму Криму" видало за "делегацію з Китаю" групу торгашів з московських оптових ринків. Це виявили російські ЗМІ під час аналізу реєстрів юросіб. 

Теми: МЗСКитайМаріуполь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
МЗС
Блінкен у Києві поїв у McDonald's разом із Кулебою
МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського
Кулеба: Дурниці про "повільний наступ" кажуть диванні експерти і ЗМІ, а не міністри країн
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україні отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: