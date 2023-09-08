У Маріуполь приїхали китайські блогери: МЗС хоче заборонити в’їзд всім "гастролерам" з КНР

Китайська співачка виконує пісню "Катюша" у розбомбленому росіянами драмтеатрі в Маріуполі, скрін з відео в фейсбук Ніколенка

У тимчасово окупований Маріуполь незаконно прибула група китайських блогерів, МЗС у відповідь ініціює заборону на в’їзд до України для всіх "гастролерів" з Китаю.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook, так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Ніколенка: "За наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста (Маріуполя - ред.) прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.

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… МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських "гастролерів".

Деталі: Ніколенко наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

Ніколенко також опублікував відео виконання китайською "оперною співачкою" Ван-Фан пісні "Катюша" на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей.

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Так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов у четвер похвалився "делегацію з Китаю", яка, за його словами, приїхала на захоплений Росією український півострів.

Він стверджував, що це були "представники медіа та сфери культури КНР", з якими він обговорив "питання туризму". Як сказав Аксьонов, вони нібито повідомили йому, що до Криму "готові приїжджати туристи з КНР". Також він заявляв, що вони домовились про візит до Криму китайських бізнесменів.

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