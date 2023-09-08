"Надивилася політичних шоу": бабуся отримала 5 років тюрми за лайки в "Одноклассниках"

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області визнав жінку винуватою у глорифікації збройної агресії РФ.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на вирок суду

Деталі: Згідно з матеріалами суду, перебуваючи у себе вдома, жінка користувалася забороненою в Україні соцмережею "Одноклассники" і вподобувала дописи, які автоматично відображалися на її сторінці у стрічці новин її 178 друзів.

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Таким чином обвинувачена поширила три публікації. Їх зміст у публічному тексті вироку не цитується.

Один раз це було вподобання допису зі сторінки якоїсь групи, іншим разом відеоматеріалу зі сторінки "Комсомольская правда", в якому виражалась прихильність до бойовиків "ДНР". За третім разом жінка підтримала лайком текстово-графічний матеріал, в якому прославляли окупантів.

Вказано, що на судовому засіданні жінка визнала вину повністю та детально розповіла про обставини скоєного та просила суворо її не карати. Фігурантка зазначила, що "діяла під впливом політичних шоу" і не одразу зрозуміла, що це злочин. Зараз нібито перебуває на боці України.

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Повідомляється, що обвинувача раніше не судима і є особою похилого віку, але скільки їй років у рішенні суду не уточнюється.

З огляду на обставини справи суд призначив покарання ближче до мінімальної межі санкції у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.