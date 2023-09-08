В ЄС не певні, що G20 узгодить декларацію через розбіжності щодо війни

У Європейському Союзі немає певності, що лідери країн G20, які зберуться на саміт у Нью-Делі в ці вихідні, зможуть досягти консенсусу щодо спільної декларації через суперечності довкола російсько-української війни.

Джерело: президент Європейської ради Шарль Мішель, цитує "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова Мішеля: "Важко передбачити, чи вдасться досягти згоди щодо декларації. Ми все ще ведемо переговори.

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Я не маю наміру говорити щось, що ускладнить ці зусилля. Ми підтримуємо зусилля, яких докладає індійське головування".

Деталі: Аналітики кажуть, що більш глибокі та укорінені розбіжності щодо війни Росії в Україні ризикують підірвати прогрес у таких питаннях, як продовольча безпека, боргова криза та глобальна співпраця щодо зміни клімату.

Індія, яка головує у групі, хоче, щоб підсумкове комюніке саміту також враховувало погляди Росії і Китаю, які заблокували зусилля західних країн включити в нього рішуче засудження російського вторгнення в Україну.

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Ані президент Росії Владімір Путін, ані президент Китаю Сі Цзіньпін не будуть присутні на саміті, замість них Москва відправила міністра закордонних справ Сергєя Лаврова, а прем'єр-міністр Лі Цянь представлятиме Пекін.

Мішель сказав, що Європейський Союз хоче, щоб G20 зосередилася на вирішенні глобальних проблем продовольчої та енергетичної безпеки, зазначивши, що Росія блокує експорт зерна з України через Чорне море, що є одним з ключових питань, які будуть обговорюватися на переговорах у вихідні дні.

"ЄС продовжуватиме рішуче підтримувати Україну і чинити тиск на Росію", – сказав він, додавши, що абсолютно ясно, що Євросоюз засуджує російську агресію.

Мішель не очікує, що саміт вирішить всі "основні" глобальні проблеми, але додав, що ЄС хоче, щоб група прискорила зусилля щодо сталого розвитку, зміни клімату та скорочення бідності.

Очікують, що прем'єр Британії Ріші Сунак на зустрічі з індійським колегою Нарендрою Моді переконуватиме, що Індія повинна закликати Росію до відповідальності за вторгнення в Україну і використати свій вплив, щоб допомогти припинити війну.