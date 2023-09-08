Суд арештував елітне майно полковника ДСНС, який наживався на пальному під час війни

За клопотанням Державного бюро розслідувань суд арештував будинок, авто та 5,5 млн грн полковника ДСНС, який під час війни налагодив схему крадіжки та продажу відомчого пального у Запорізькій області. Також арештовано понад 1 млн грн його підлеглого.

Джерело: ДБР

Деталі: У червні 2022 року працівники ДБР викрили та повідомили про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області та групі його спільників.

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Фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей з прифронтових територій.

"Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку", – зазначає ДБР.

Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн.

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Крім того, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС.

Наразі за клопотанням працівників ДБР суд ухвалив рішення про арешт майна та грошових коштів полковника ДСНС.

Зокрема, арешт накладений на земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки.

Також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF.

Крім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта. У гривневому еквіваленті сума складає понад 5,5 млн грн.

Кошти будуть передані в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Також арештовано та передано в управління АРМА кошти підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне, – понад 1 млн грн.

Фігуранти справи підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем (ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

За клопотанням працівників ДБР полковник ДСНС відсторонений від посади.

Рішенням суду йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове слідство продовжується.