Румунія будує укриття у прикордонних з Україною містах через обстріли РФ
Румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій вирішив посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських міст, які обстрілює Росія.
Джерело: як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24
Деталі: Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які бомбардують росіяни. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.
Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".
Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях.
У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.
Що передувало:
- Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
- Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".
- Також у країні почали обговорювати евакуацію мешканців сіл над Дунаєм навпроти українських портів.