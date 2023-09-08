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Румунія будує укриття у прикордонних з Україною містах через обстріли РФ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 13:07
Румунія будує укриття у прикордонних з Україною містах через обстріли РФ
ПРАПОР РУМУНІЇ. ФОТО: CERNAUTI.MAE.RO

Румунський Національний комітет з надзвичайних ситуацій вирішив посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських міст, які обстрілює Росія.

Джерело: як пише "Європейська правда", повідомляє портал Digi24

Деталі: Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів Рені та Ізмаїл, які бомбардують росіяни. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення.

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Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння "елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті".

Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях. 

У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

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Теми: Румуніякордонобстрілукриття
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