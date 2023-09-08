В Оріхові під завалами знайшли тіла двох загиблих

З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 7 вересня будинку в Оріхові Запорізької області дістали тіла двох людей.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно: "Внаслідок атаки по житловому кварталу Оріхова зруйновані будинки місцевих жителів. Під час розбирання завалів правоохоронці виявили тіла 63-річної жінки та 40-річного чоловіка".

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Деталі: Всього за минулу добу поліцейські зафіксували 93 влучання російськими ракетами та снарядами по території Запорізької області.