Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Оріхові під завалами знайшли тіла двох загиблих

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 14:23
В Оріхові під завалами знайшли тіла двох загиблих
Наслідки обстрілу Запорізької області 7 вересня, фото поліції

З-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 7 вересня будинку в Оріхові Запорізької області дістали тіла двох людей.

Джерело: поліція Запорізької області 

Дослівно: "Внаслідок атаки по житловому кварталу Оріхова зруйновані будинки місцевих жителів. Під час розбирання завалів правоохоронці виявили тіла 63-річної жінки та 40-річного чоловіка".

Реклама:

Деталі: Всього за минулу добу поліцейські зафіксували 93 влучання російськими ракетами та снарядами по території Запорізької області.

Теми: Запорізька областьжертвиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
Запорізька область
Суд арештував елітне майно полковника ДСНС, який наживався на пальному під час війни
ЗСУ методично проривають оборону росіян на Запоріжжі і під Бахмутом – ISW
Обстановка складна, росіяни атакують на низці напрямків – Генштаб
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: