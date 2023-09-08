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Вже 7 людей загинули через катастрофічні повені у Греції

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 15:58
Вже 7 людей загинули через катастрофічні повені у Греції
фото: intime

До семи зросла кількість загиблих через сильні повені у Греції, людей рятують з дахів будинків гелікоптерами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini

Деталі: Погодні умови нарешті покращилися, спростивши допомогу постраждалим на підтопленій Фессалійській рівнині. Рятувальники шукають заблокованих водою людей та зниклих безвісти.

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фото: intime

На цей час підтвердили загибель сімох осіб, ця цифра може зрости. 

Місцеві мешканці, які мають човни, допомагають підвозити заблокованим сусідам воду, харчі і медикаменти. 

Рятувальники та військові за допомогою гелікоптерів врятували 149 людей, заблокованих на дахах, такі вильоти продовжуються. 

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Вода ще не досягла найвищого рівня, у місті Ларісса та довколишніх населених пунктах готуються до нових підтоплень. 

 
фото: intime

Прем’єр Кіріакос Міцотакіс вранці на гелікоптері відвідав підтоплені міста Кардиця і Трікала та зустрівся з місцевою владою, а після того вирушив на зустріч координаційного штабу з реагування на стихійне лихо. 

Есперти побоюються спалаху захворювань через сотні тварин, що загинули внаслідок повені. 

Як повідомляли, жителі грецького села Метаморфосі у центральній частині країни були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки фактично пішли під воду.

Крім того, щонайменше семеро людей загинули внаслідок сильних дощів, що спричинили раптові повені на північному заході Туреччини.

Теми: Греція
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