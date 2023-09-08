Перші 10 танків Leopard 1 від трьох країн прибули в Україну

До України прибули перші танки Leopard 1, передані Данією, Німеччиною та Нідерландами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP; Збройні сили Данії

Деталі: "Перші 10 танків вже відправлені в Україну. І ще більше вже в дорозі", – йдеться у заяві данських Збройних сил.

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Данські війська в Німеччині навчають українські сили роботі з цією бронетехнікою.

"Я не сумніваюся, що це допоможе їм виграти битву, яку вони ведуть зараз", – сказав командувач армії Арпе Нільсен.

У лютому Данія, Німеччина та Нідерланди оголосили, що передадуть Україні 100 танків німецького виробництва в "найближчі місяці".

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Нагадаємо, 30 серпня німецький уряд відзвітував про надання чергового пакета військової допомоги Україні, який зокрема, містив танки Leopard 1A5.

Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.