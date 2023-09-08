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Не можна пропонувати Росії поступки – МЗС про ймовірне послаблення санкцій

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 17:35
Не можна пропонувати Росії поступки – МЗС про ймовірне послаблення санкцій
ОЛЕГ НІКОЛЕНКО, ФОТО УП

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікації ЗМІ про те, що ООН веде переговори з російською владою щодо відновлення Чорноморської зернової ініціативи в обмін на санкційні поступки РФ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка

Деталі: Він наголосив на незмінності української позиції щодо того, що послаблення санкцій проти РФ призведе до нового шантажу з боку Кремля.

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"Міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов’язань, а не посилювати її відчуття безкарності та не заохочувати до нової агресії, пропонуючи поступки", – підкреслив Ніколенко.

Речник МЗС додав, що Україна готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом.

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що генсек ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з російською стороною щодо відновлення "зернової угоди". В обмін на це Гутерріш пропонує РФ послабити деякі санкції проти Москви.

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Нагадаємо, президент РФ Владімір Путін після переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі заявив, що Москва не готова одразу повертатися до Чорноморської зернової ініціативи, яку зірвала у липні.

Сам Ердоган виступив за продовження Чорноморської зернової ініціативи і зазначив, що Україні "потрібно пом'якшити свій підхід" для її продовження.

Деталі читайте у статті: Провал Ердогана. Чим завершилася спроба лідера Туреччини домовитися з Путіним про зерно.

Теми: зерноРосіяООНМЗС
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