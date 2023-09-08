У Торецьку снаряд РФ влучив у приватний будинок: поранено двоє підлітків та їхні батьки
П'ятниця, 8 вересня 2023, 18:03
Росіяни з артилерії поранили двох підлітків та їхніх батьків у Торецьку Донецької області.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: О 12:20 8 вересня окупанти обстріляли смт Північне міста Торецька. За попередніми даними, війська РФ атакували населений пункт з артилерії.
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Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, у якому перебувала родина, внаслідок чого зазнали поранень двоє братів 14 та 15 років і їх 37-річна матір й 43-річний батько.
Потерпілим надали кваліфіковану медичну допомогу.
Розпочато кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
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