США обіцяють відправити в Румунію додаткові бойові літаки

Посол США в Румунії Кетлін Кавалек заявила, що США обіцяють найближчим часом перемістити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору.

Джерело: Кавалек на зустрічі з румунським міністром оборони Анджелом Тилваром, "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі Кавалек зазначила, що американська влада стурбована ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні на тлі останніх російських атак на українські порти на Дунаї.

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Дипломат підкреслила, що уряд США залишається повністю відданим зміцнення потенціалу Румунії та НАТО з метою захисту і стримування будь-якої агресії проти на східному фланзі Альянсу.

Кавалек додала, що США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту території, в тому числі шляхом розгортання найближчим часом в країні кількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з патрулювання повітряного простору.

Водночас глава румунського Міноборони високо оцінив солідарність, висловлену членами НАТО.

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"Ми вжили додаткових заходів безпеки в прикордонній зоні, посиливши моніторинг і охорону повітряного простору…Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в громадах, розташованих поблизу місць жорстоких нападів Російської Федерації на українські цивільні порти", – сказав Тилвар.

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