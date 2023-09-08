Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США обіцяють відправити в Румунію додаткові бойові літаки

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 20:28

Посол США в Румунії Кетлін Кавалек заявила, що США обіцяють найближчим часом перемістити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору.

Джерело: Кавалек на зустрічі з румунським міністром оборони Анджелом Тилваром, "Європейська правда"

Деталі: Під час зустрічі Кавалек зазначила, що американська влада стурбована ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні на тлі останніх російських атак на українські порти на Дунаї.

Реклама:

Дипломат підкреслила, що уряд США залишається повністю відданим зміцнення потенціалу Румунії та НАТО з метою захисту і стримування будь-якої агресії проти на східному фланзі Альянсу.

Кавалек додала, що США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту території, в тому числі шляхом розгортання найближчим часом в країні кількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з патрулювання повітряного простору.

Водночас глава румунського Міноборони високо оцінив солідарність, висловлену членами НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми вжили додаткових заходів безпеки в прикордонній зоні, посиливши моніторинг і охорону повітряного простору…Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в громадах, розташованих поблизу місць жорстоких нападів Російської Федерації на українські цивільні порти", – сказав Тилвар.

Нагадаємо:

Теми: СШАРумунія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб

Радник голови ОП повідомив, що Коломойському вручили третю підозру

Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

відеоУкраїнцям показали, як морські дрони можуть вражати кораблі й мости

фотоСБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні

Російські олігархи і компанії, які допомагають війську РФ, потрапили у новий пакет санкцій США

Усі новини...
США
У Польщі провели перші стрільби із закуплених у США Abrams
Румунія і США залучать Україну до навчань у Чорному морі та дельті Дунаю
Пентагон продовжив навчання українських військових на танках Abrams
Останні новини
08:25
Литва позбавить громадянства фігуристку, яка виступає в Росії
08:17
Втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових
08:01
Суд у Молдові дозволив Додону виїжджати за кордон
07:58
Росіяни поцілили у транспортний об’єкт на Нікопольщині
07:40
Косово відкинуло компромісну пропозицію ЄС на переговорах Белграда та Приштини
07:22
На Хмельниччині працювала ППО
07:19
ЗСУ штурмом взяли Андріївку і мають успіх поблизу Кліщіївки на Донеччині − Генштаб
06:48
У Лівії від повеней загинуло 11 тисяч людей, ще 10 зникло безвісти
05:58
Якщо КНДР поставить боєприпаси Росії, вона стане співучасником вбивств українців – Пентагон
05:00
У Мелітополі пролунав вибух
Усі новини...
Реклама: