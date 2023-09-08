США обіцяють відправити в Румунію додаткові бойові літаки
Посол США в Румунії Кетлін Кавалек заявила, що США обіцяють найближчим часом перемістити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору.
Джерело: Кавалек на зустрічі з румунським міністром оборони Анджелом Тилваром, "Європейська правда"
Деталі: Під час зустрічі Кавалек зазначила, що американська влада стурбована ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні на тлі останніх російських атак на українські порти на Дунаї.
Дипломат підкреслила, що уряд США залишається повністю відданим зміцнення потенціалу Румунії та НАТО з метою захисту і стримування будь-якої агресії проти на східному фланзі Альянсу.
Кавалек додала, що США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту території, в тому числі шляхом розгортання найближчим часом в країні кількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з патрулювання повітряного простору.
Водночас глава румунського Міноборони високо оцінив солідарність, висловлену членами НАТО.
"Ми вжили додаткових заходів безпеки в прикордонній зоні, посиливши моніторинг і охорону повітряного простору…Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в громадах, розташованих поблизу місць жорстоких нападів Російської Федерації на українські цивільні порти", – сказав Тилвар.
Нагадаємо:
- 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.
- Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.
- Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".